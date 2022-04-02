Чемпионат Италии. «Дертона» – «Виктория Либертас», «Триест» примет «Виртус»

В субботу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Дертона» дома сыграет с «Виктория Либертас», «Триест» примет .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 19-3, Виртус – 19-3, Брешия – 16-7, Дертона – 12-11, Реджо-Эмилия – 12-11, Динамо Сассари – 11-11, Бриндизи – 11-12, Венеция – 11-12, Триест – 10-13, Варезе – 10-13, Тренто – 10-13, Тревизо – 9-13, – 9-14, Наполи – 9-14, Фортитудо – 7-16, Кремона – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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