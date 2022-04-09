Чемпионат Италии. «Тренто» против «Бриндизи», «Наполи» примет «Брешию»

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В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тренто» дома встретится с «Бриндизи», «Наполи» сыграет с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Тренто – Бриндизи
Дата проведения
9 апреля, 19.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Наполи – Брешия
Дата проведения
9 апреля, 21.10, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 20-3, Милан – 19-4, Брешия – 17-7, Динамо Сассари – 12-11, Реджо-Эмилия – 12-12, Дертона – 12-12, Венеция – 12-12, Бриндизи – 11-13,  Варезе – 11-13, Тренто – 10-14, Триест – 10-14, Наполи – 10-14, Виктория Либертас – 10-14, Тревизо – 9-14, Фортитудо – 8-16, Кремона – 7-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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