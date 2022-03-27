Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Дертону», «Виктория Либертас» сразится с «Брешией» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

«Венеция» примет «Дертону», сразится с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 19-3, Виртус – 19-3, – 15-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 12-11, – 11-11, Триест – 11-11, – 10-11, Венеция – 10-12, – 10-13, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, Виктория Либертас – 9-13, – 8-14, Фортитудо – 7-15, Кремона – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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