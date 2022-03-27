Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Дертону», «Виктория Либертас» сразится с «Брешией» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.
«Венеция» примет «Дертону», «Виктория Либертас» сразится с «Брешией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 18.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 27 марта, 18.30, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 27 марта, 19.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 27 марта, 19.30, «Palasport Mario Radi»
- Дата проведения
- 27 марта, 20.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 27 марта, 21.45, «PalaTrento»
Положение команд: Милан – 19-3, Виртус – 19-3, Брешия – 15-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 12-11, Бриндизи – 11-11, Триест – 11-11, Динамо Сассари – 10-11, Венеция – 10-12, Варезе – 10-13, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, Виктория Либертас – 9-13, Наполи – 8-14, Фортитудо – 7-15, Кремона – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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