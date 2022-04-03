Чемпионат Италии. «Милан» на выезде сыграет с «Динамо Сассари», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи

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В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» на выезде сыграет с «Динамо Сассари», «Брешия» примет «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – AX Армани Эксчейндж Милан
Дата проведения
3 апреля, 18.00, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Бриндизи – Варезе
Дата проведения
3 апреля, 18.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Брешия – Тренто
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Рейер Венеция
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Фортитудо – Ваноли Кремона
Дата проведения
3 апреля, 20.00, «PalaDozza»
Онлайн матча

Тревизо – Наполи
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 20-3, Милан – 19-3, Брешия – 16-7, Реджо-Эмилия – 12-11, Дертона – 12-12, Динамо Сассари – 11-11, Бриндизи – 11-12, Венеция – 11-12,  Варезе – 10-13, Тренто – 10-13, Триест – 10-14, Виктория Либертас – 10-14, Тревизо – 9-13, Наполи – 9-14, Фортитудо – 7-16, Кремона – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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