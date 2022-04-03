Чемпионат Италии. «Милан» на выезде сыграет с «Динамо Сассари», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Милан» на выезде сыграет с «Динамо Сассари», «Брешия» примет «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 20-3, Милан – 19-3, Брешия – 16-7, Реджо-Эмилия – 12-11, Дертона – 12-12, Динамо Сассари – 11-11, Бриндизи – 11-12, Венеция – 11-12, Варезе – 10-13, Тренто – 10-13, Триест – 10-14, Виктория Либертас – 10-14, Тревизо – 9-13, Наполи – 9-14, Фортитудо – 7-16, Кремона – 7-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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