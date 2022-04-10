Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов опроверг слухи о возможном создании турнира, альтернативного Евролиге.

«Написать можно все, что угодно. К сожалению, у нас журналисты, это не вам упрек, не обижайтесь, за свои слова никогда не отвечают», – приводит слова Иванова ТАСС.

Сергей Иванов является специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее сербское издание Kurir написало, что может создать турнир, который станет альтернативой Евролиге. В него войдут российские, сербские, греческие, израильские и венгерские клубы.

22 марта исключила все российские клубы из турниров под эгидой организации до конца сезона-2021/22 и аннулировала их результаты.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран