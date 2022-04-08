Официальный сайт ЦСКА переехал на cskabasket.ru. Домен cskabasket.com заблокирован

Официальный сайт московского переехал на домен cskabasket.ru после того, как домен cskabasket.com оказался заблокирован.

«Наш официальный сайт теперь доступен по адресу cskabasket.ru. Пока по независящим от нас причинам домен cskabasket.com заблокирован регистратором, и мы предпринимаем все меры для его скорейшей разблокировки», – говорится в сообщении в твиттер-аккаунте клуба.

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