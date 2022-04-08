Официальный сайт ЦСКА переехал на cskabasket.ru. Домен cskabasket.com заблокирован

Теги происшествия ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Официальный сайт московского ЦСКА переехал на домен cskabasket.ru после того, как домен cskabasket.com оказался заблокирован.

«Наш официальный сайт теперь доступен по адресу cskabasket.ru. Пока по независящим от нас причинам домен cskabasket.com заблокирован регистратором, и мы предпринимаем все меры для его скорейшей разблокировки», – говорится в сообщении в твиттер-аккаунте клуба.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»

«Зенит» не повторяет ошибку УНИКСа, «Нижний» впервые побеждает в 2022-м, «Парма» – в плей-офф! Итоги недели в Лиге ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные