Даниэль Хэкетт: «После четырех лет в ЦСКА было некрасиво уходить вот так, многие в России не хотели конфликта»

Атакующий защитник рассказал о причинах перехода в итальянский клуб из московского ЦСКА.

«Я до последнего надеялся, что наш сезон сможет продолжиться. Но все изменилось, когда решение Евролиги стало официальным. Иностранные игроки, которые были моими партнерами по команде, уезжали один за другим. Я уходил последним, но эти перемены были неизбежны. После четырех лет в клубе было некрасиво уходить вот так.

Я уверен, что многие в России не хотели этого конфликта. Проблема заключается в том, что людям показывают вещи, далекие от истины. У многих просто нет другого выхода, кроме как жить в таких условиях», — сказал Хэкетт.

В начале марта игрок покинул в связи с ситуацией на Украине и присоединился к «Виртусу».

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