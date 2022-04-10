Димитрис Итудис – о матче против «Астаны»: «Хотим увидеть, как смотрятся новички»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке к выездному матчу против «Астаны» в Лиге ВТБ, перед которым у команды была пауза в 12 дней.

«Хорошо потренировались, игроки работали на совесть. Даже при том, что между матчами прошло 12 дней, смогли составить хорошее расписание с жесткими и очень конкурентными тренировками. Готовы к матчу, собираемся сражаться.

Хотим также увидеть, как смотрятся новички, особенно Эллерик и Юнас, которые возвращаются в строй. К тому же необходимо поймать хороший ритм, ведь до конца регулярного чемпионата остается всего два матча», – сказал Итудис.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»