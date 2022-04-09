ACB. «Бильбао» против «Валенсии», «Манреса» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

В субботу, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут пять матчей.

примет «Валенсию», «Манреса» дома встретится с «Ховентудом».

ACB

Регулярный чемпионат

Бетис – Сарагоса Дата проведения 9 апреля, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Тенерифе – Бреоган Дата проведения 9 апреля, 21.45, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 21-5, Реал – 19-7, Ховентуд – 18-8, – 18-8, Манреса – 17-9, – 16-10, Баскония – 14-12, Мурсия – 14-12, Гран-Канария – 14-12, Бреоган– 13-13, Бильбао – 11-15, Уникаха – 11-15, Обрадойро – 9-17, Фуэнлабрада – 9-17, Сан-Пабло Бургос – 8-18, Андорра – 8-18, – 8-18, – 6-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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