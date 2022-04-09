«Реал» намерен расстаться с Эртелем и Томпкинсом

«Реал» хочет расторгнуть контракт с разыгрывающим Томасом Эртелем (32 года, 188 см) до конца сезона-2021/22.
Как пишут инсайдеры, испанцы «очень недовольны» поведением Эртеля.
Мадридский клуб также уведомил «большого» Трея Томпкинса (31 год, 208 см), что он может искать новую команду.
Эртель по ходу прошлого сезона досрочно покинул состав «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Евролиги француз набирает 9,0 очка, 2,4 подбора и 4,6 передачи в 27 матчах.
Средние показатели Томпкинса в 14 матчах Евролиги – 5,3 очка и 2,1 подбора.
«Реал» также оштрафовал форварда Гершона Ябуселе за неспортивное поведение.
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