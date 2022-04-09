«Реал» намерен расстаться с Эртелем и Томпкинсом

хочет расторгнуть контракт с разыгрывающим (32 года, 188 см) до конца сезона-2021/22.

Как пишут инсайдеры, испанцы «очень недовольны» поведением Эртеля.

Мадридский клуб также уведомил «большого» (31 год, 208 см), что он может искать новую команду.

Эртель по ходу прошлого сезона досрочно покинул состав «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Евролиги француз набирает 9,0 очка, 2,4 подбора и 4,6 передачи в 27 матчах.

Средние показатели Томпкинса в 14 матчах – 5,3 очка и 2,1 подбора.

«Реал» также оштрафовал форварда за неспортивное поведение.

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