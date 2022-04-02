Стив Керр: «Не стремимся занять определенное место в таблице»

Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал о подходе команды к последним матчам в регулярном чемпионате.

«Уорриорз» (48-29) занимают 3-е место на Западе, в последних 10 матчах команда выдала результат 3-7.

«Мы хотим оказаться как можно выше. Пытаемся выигрывать в каждом матче, но не ценой здоровья игроков. Самое главное сейчас сохранить здоровье, а также быть перед первым раундом в оптимальном состоянии ментально, духовно и физически. Независимо от того, с кем предстоит играть», – заявил Керр.

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