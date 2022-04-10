«Мемфис» установил рекорд клуба по количеству очков в одной четверти матча – 55

Игроки «Мемфиса» набрали 55 очков в третьей четверти матча против «Нового Орлеана» и установили новый рекорд клуба по результативности в одной четверти встречи.

Матч закончился победой «Гризлис» со счетом 141:114.

Диллон Брукс стал самым результативным в составе победителей – 23 очка. Джа Морэнт добавил 21 очко, Брэндон Кларк – 20.

Рекорд НБА по количеству очков в одной четверти принадлежит «Баффало» (нынешние ). 20 октября 1972 года команда набрала 58 очков в четвертой четверти матча против «Бостона».

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна