Джа Морэнт вернется в строй в матче с «Новым Орлеаном»

Разыгрывающий примет участие в субботнем матче против «Нового Орлеана», сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Игрок пропустил две недели из-за повреждения колена. Ранее сообщалось, что «Гриззлис» хотят увидеть разыгрывающего на площадке хотя бы в одном матче до начала плей-офф.

В нынешнем сезоне Морэнт набирает 27,6 очка, а также совершает 6,7 передачи и 5,7 подбора в среднем за матч.

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