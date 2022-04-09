«Мемфис» впервые в истории НБА лидирует по подборам, перехватам и блок-шотам в сезоне

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«Мемфис» отметился историческим достижением, сообщает StatMuse.

В нынешнем сезоне команда находится на первом месте в НБА по подборам (49,2 за матч), перехватам (9,8) и блок-шотам (6,5).

Данный случай является первым за все время существования лиги, когда команда одновременно лидирует в этих категориях.

«Гриззлис» с показателями 55-25 обеспечили себе второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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