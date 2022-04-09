Стэнли Джонсон: «Никак не мог себе представить, что «Лейкерс» окажутся в такой ситуации»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал непопадание команды в плей-офф нынешнего сезона.

«Никак не мог себе представить, что мы окажемся в такой ситуации. Когда ты болеешь за эту команду и, особенно, когда подписываешь с ней контракт, ты ожидаешь другого. Очевидно, что господь иногда смеется над вашими планами. Летом нужно стать лучше», – сказал Джонсон.

«Лейкерс» остались на 11-м месте в Западной конференции и потеряли шансы на попадание в плей-офф.

Джонсон присоединился к команде перед началом нынешнего сезона и провел за нее 47 матчей, набирая в среднем 6,5 очка и 3,1 подбора.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века