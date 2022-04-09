Мэтт Барнс – о лидерских качествах Леброна: «Кобе и Джордан на его месте обругали бы одноклубников, доведя их до слез»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс в эфире ESPN критически отозвался о лидерских качествах форварда .

Барнс отметил, что Джеймс провел выдающийся сезон с точки зрения индивидуального выступления, но не смог заставить товарищей по команде последовать своему примеру.

«Вспомним кого-то вроде . Я лично видел, как он высказывал людям в лицо такое, что те были в слезах. И мы говорим сейчас про мужиков, взрослых дядек. , наверное, использовал бы силовые методы в отношении одноклубников, если бы увидел в их исполнении нечто подобное», – заявил Барнс.

37-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает 30,3 очка, 8,2 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру, но «озерники» не попали даже в плей-ин.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»