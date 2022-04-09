Энтони Дэвис: «Работаю каждое лето, чтобы сыграть 82 матча в сезоне»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал мнение о том, что ему стоит изменить подход к своим тренировкам.

«Честно говоря, мои тренировки были на высшем уровне. Я не могу контролировать ситуации, когда наступаю кому-то на ногу или когда кто-то падает мне на ногу. Я был в форме и не совершил никаких ошибок.

Врачи говорили, что я избежал серьезных последствий именно благодаря тренировкам в межсезонье. Люди могут говорить разные глупости, но я проделываю хорошую работу каждое лето, чтобы быть готовым к 82 матчам в сезоне», – сказал Дэвис.

В декабрьском матче с «Миннесотой» на ногу Дэвиса упал Джейден Макдэниэлс, после чего форвард пропустил 17 матчей с растяжением связок колена. В феврале Дэвис неудачно приземлился на ногу Руди Гобера из «Юты» и пропустил 18 матчей с растяжением связок голеностопа.

29-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие в 40 встречах, набирая 23,2 очка, 9,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века