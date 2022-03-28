Андрей Ватутин: «Самое трудное расставание – с Хэкеттом. Это мегапотеря, до слез»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как проходило расставание с пожелавшими покинуть клуб иностранными баскетболистами.

«Обошлось без ультиматумов и хлопков дверью. У меня есть давнее правило: не кидаю камней в спину. Могу точно сказать, что, встретив Лундберга, Шенгелию, Хэкетта и остальных, не перейду на другую сторону улицы. Расстались обоюдно уважительно. Лично мне тяжелее всего дался уход Хэкетта, последнего иностранца из команды, побеждавшей в Витории. Перед отъездом Дани пригласил в ресторан, посидели. Отличный игрок и человек, боец. По-человечески его понимаю: шикарный двухлетний контракт на родине в Италии. Но для нас это мегапотеря, Хэкетт был сердцем ЦСКА. Получалось у него или нет - отдавался игре на 100%. Самое трудное расставание, до слез.

Других терять тоже не хотелось, но в моральном плане это все же менее болезненно. С тремя игроками контракты пока не расторгнуты, возможно, в ближайшее время наступит определенность по Фойгтманну.

Предстоит в принципе хорошо подумать, в каком направлении развиваться клубу. Набрать условно американцев и сербов - одно, так можно перекатываться из сезона в сезон с точки зрения сиюминутного планирования. Взять паузу и пригласить классных россиян - другое, есть надежда, что когда-нибудь такая команда выстрелит. Правда, услышал на этот счет от друга и коллеги: «А для чего ты их станешь готовить? Для сборной России, которая нигде не будет играть?» Все очень сложно сейчас. Хочется дождаться ясности, пусть не окончательной, но позволяющей оттолкнуться в решениях. Мы готовы к любым вариантам, но основные вопросы - в каком соревновании играть, каким бюджетом оперировать», – заявил Ватутин.

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