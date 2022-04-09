Форвард Леброн Джеймс завершит регулярный чемпионат, набирая 30,3 очка в среднем за игру.

Джеймс является самым молодым и самым возрастным игроком в истории , который набирал в среднем 30 очков за сезон.

В сезоне-2005/06 Джеймс набирал 31,4 очка в возрасте 21 года. Позже это достижение повторил (30,1 очка в сезоне-2009/10).

В сезоне-2021/22 Джеймс набирал 30,3 очка в 37-летнем возрасте.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер