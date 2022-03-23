Кевин Дюрэнт – о трипл-дабле Леброна Джеймса: «Это дерьмо хорошо сохранилось в свои 48 лет»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал новость о том, что Леброн Джеймс сделал трипл-дабл в матче с «Кливлендом».

«Слишком легко. Забавно, что это дерьмо настолько хорошо сохранилось в свои 48 лет», – написал Дюрэнт в комментариях к публикации в Инстаграм.

В матче за «Лейкерс» против «Кавальерс» (131:120) Джеймс набрал 38 очков (16-29 с игры), а также совершил 12 передач и 11 подборов. Он лидирует в НБА по средней результативности за игру в нынешнем сезоне.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные