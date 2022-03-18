Энтони Эдвардс – об игре против Леброна: «Когда вижу перед собой величайших, сразу иду против них»

Защитник «Миннесоты» рассказал о том, что выступление против великих игроков вроде из «Лейкерс» становится для него дополнительной мотивацией.

«Всякий раз, когда вижу перед собой кого-то из величайших, сразу стараюсь идти против них. Всегда. Я не отступаю и не боюсь. Именно таков мой настрой.

Всякий раз, когда я вижу Леброна, , любого из этой категории, я стараюсь стать для них проблемой», – заявил Эдвардс.

В среду «Вулвс» выиграли у со счетом 124:120.

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