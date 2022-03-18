Наверх
Sports.ru NBA

    Энтони Эдвардс – об игре против Леброна: «Когда вижу перед собой величайших, сразу иду против них»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Кевин Дюрэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

    Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, что выступление против великих игроков вроде Леброна Джеймса из «Лейкерс» становится для него дополнительной мотивацией.

    «Всякий раз, когда вижу перед собой кого-то из величайших, сразу стараюсь идти против них. Всегда. Я не отступаю и не боюсь. Именно таков мой настрой.

    Всякий раз, когда я вижу Леброна, Кевина Дюрэнта, любого из этой категории, я стараюсь стать для них проблемой», – заявил Эдвардс.

    В среду «Вулвс» выиграли у «Лейкерс» со счетом 124:120.

    Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные