Энтони Эдвардс – об игре против Леброна: «Когда вижу перед собой величайших, сразу иду против них»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал о том, что выступление против великих игроков вроде Леброна Джеймса из «Лейкерс» становится для него дополнительной мотивацией.
«Всякий раз, когда вижу перед собой кого-то из величайших, сразу стараюсь идти против них. Всегда. Я не отступаю и не боюсь. Именно таков мой настрой.
Всякий раз, когда я вижу Леброна, Кевина Дюрэнта, любого из этой категории, я стараюсь стать для них проблемой», – заявил Эдвардс.
В среду «Вулвс» выиграли у «Лейкерс» со счетом 124:120.
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