Евролига. «Реал» – «Бавария», «Црвена Звезда» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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В пятницу, 8 апреля, в рамках 34-го раунда регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся четыре матча.

Испанский «Реал» примет немецкую «Баварию», сербская «Црвена Звезда» дома встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Панатинаикос OPAP Греция
Дата проведения
8 апреля, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Альба Германия
Дата проведения
8 апреля, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 21-7, Олимпиакос Греция – 19-9, Милан Италия – 19-9, Реал Испания – 18-9, Анадолу Эфес Турция – 16-11, Маккаби Плейтика Израиль – 16-11, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 13-14, Альба Германия – 12-15, Баскония Испания – 12-16, Црвена Звезда Сербия – 11-16, Фенербахче Турция – 10-16, Панатинаикос Греция – 8-19, Жальгирис Литва – 8-20, Виллербан Франция – 8-20, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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