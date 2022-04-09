«Лейкерс» подписали стандартный контракт с Уэньином Гэбриэлом

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«Лейкерс» преобразовали двусторонний контракт Уэньина Гэбриэла (24 года, 206 см) в стандартный контракт НБА. С тяжелым форвардом подписано новое соглашение на два года с опцией команды на сезон-2022/23.

Гэбриэл в нынешнем сезоне подписывал краткосрочные контракты с «Бруклином», «Клипперс» и «Пеликанс».

В марте форвард присоединился к «Лейкерс» и провел за команду 17 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 3,8 подбора.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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