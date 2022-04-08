Рамона Шелберн: «В «Лейкерс» и лиге начали задумываться, все ли в порядке с руками и глазами Уэстбрука»

По словам инсайдера ESPN Рамоны Шелберн, низкий процент реализации бросков в этом сезоне заставил людей в «Лейкерс» и лиге задуматься, не случилось ли что-то с руками или глазами бывшего MVP лиги.

«В «Лейкерс» и лиге начали задумываться, все ли в порядке с руками и глазами Уэстбрука. Нечасто игрок забивает всего 65 процентов своих данков за сезон.

Источники, близкие к Уэстбруку, утверждают, что его руки тщательно проверял специалист, и что лечение, которое он регулярно получает, ничем не отличается от обычного лечения, которое он проводит на лодыжках и коленях», – пишет Шелберн.

В сезоне-2021/22 Уэстбрук реализовал 44,4 процента бросков с игры, 29,8 процента – из-за дуги, 66,7 процента – с линии штрафных.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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