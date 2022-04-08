Леброн Джеймс: «В этом сезоне я выкладывался по полной. Увидимся осенью»

Звездный форвард «Лейкерс» подтвердил, что больше не выйдет на площадку в нынешнем сезоне, но пообещал болельщикам, что они снова увидят его осенью.

«Я благодарен всем и люблю вас. Хотя, жаль, что сезон не закончился на победной ноте. В этом сезоне я выкладывался по полной, когда был на площадке. Увидимся снова осенью», – написал Леброн на своей странице в Facebook.

Сегодня «Лейкерс» объявили, что Джеймс пропустит оставшиеся матчи сезона из-за растяжения связок голеностопного сустава. Команда находится на 11-м месте в конференции с показателями 31-49 и потеряла шансы на попадание в турнир плей-ин.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века