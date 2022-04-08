Андрей Кириленко: «Массовые школьные турниры дают огромный толчок и импульс к развитию баскетбола в России»

В пятницу в Нижнем Новгороде в рамках 15-го суперфинала чемпионата баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» прошел первый окружной турнир среди школьных команд Приволжского федерального округа. Победили команды из Удмуртской Республики и Самарской области.

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что массовые турниры среди школьников дают огромный толчок и импульс для развития баскетбола в стране.

«Это дает огромный толчок и импульс к развитию баскетбола, к развитию спортивного и здорового образа жизни. Уличный баскетбол настолько массовый вид спорта, что захватывает и затрагивает огромное количество детей и подростков – мы это видим.

Форматы «пять на пять» и «три на три» проходят в Нижнем Новгороде с огромным успехом», – заявил Кириленко.

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