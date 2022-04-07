Все сборные России будут готовиться к международным турнирам, независимо от вердикта ФИБА

В четверг, 7 апреля, на заседании объединенного тренерского совета было принято решение, что, независимо от вердикта в отношении сборных России, все команды будут готовиться к предстоящим международным турнирам.

1 марта ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации, но в середине мая проведет новую оценку ситуации на Украине и пересмотрит свое решение.

Если российские резервные команды получат разрешение участвовать в международных соревнованиях, будет проведена полноценная подготовка. Если российские сборные не смогут принять участие в чемпионатах Европы и мира, будут организованы тренировочные лагеря и сборы для резервных команд.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран