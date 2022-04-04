Генеральный секретарь РФБ – об иске в CAS на решение ФИБА об исключении российских команд: «Этот вопрос определяют клубы, у нас таких решений нет»

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Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина прокомментировала возможную подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИБА об отстранении российских клубов и сборных.

«Сейчас этот вопрос определяют сами клубы, у нас таких решений нет», — приводит слова Натальи Галкиной «Спорт-Экспресс».

1 марта ФИБА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Действующие меры будут сохраняться до середины мая, когда организация проведет новую оценку ситуации на Украине и примет соответствующие решения.

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