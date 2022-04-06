В Москве будет построен первый в России центр РФБ

В Москве на территории жилого комплекса «Новое Внуково» будет построен первый в стране баскетбольный центр РФБ, сообщается на официальном сайте федерации.

Центр станет крупнейшим местом подготовки национальных сборных России. Также в нем будут проводиться различные национальные и международные соревнования, включая турниры по баскетболу 3х3. Центральный фасад здания будет выполнен в форме баскетбольной корзины.

Проект планируется реализовать до 2025 года.

«Мы уже несколько лет двигаемся в направлении, чтобы у 20 с лишним наших сборных различных возрастов по баскетболу 5х5 и 3х3 появился свой дом. Эта тренировочная база станет основной для всех национальных команд. Реализация проекта начнется уже в ближайшее время, и мы надеемся построить его за 2-3 года – чтобы в 2025 году у нас была своя полностью укомплектованная современная база. Ее создание было одним из пунктов моей программы, когда я только приходил в РФБ. И очень рад, что мы поступательно, шаг за шагом движемся к полноценному обслуживанию и обеспечению всех сборных России.

При этом Центр РФБ будет функционировать не только для сборных, но и для других команд – участников любых турниров, связанных с баскетболом. Это будет база полноценного цикла с возможным проживанием, питанием и обучением. Все мы очень рады и полны оптимизма, что через несколько лет у нас появится баскетбольный Центр для полноценной подготовки», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

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