Рамона Шелберн: «Уэстбрук боится клейма позора, которое он получит, если согласится на выкуп контракта»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вряд согласится на выкуп контракта.

Одним из вариантов является выкуп последнего года в контракте Расселла Уэстбрука. Но на данный момент источники, близкие к MVP 2017 года, с сомнением относятся к тому, что он это сделает.

Уэстбрук — гордый человек. Его тщеславие — это и его меч, и его щит, и он не сложит их так легко. Он боится клейма позора, которое он получит, если согласится на выкуп контракта. Но он также по-прежнему верит, что способен помогать команде на высоком уровне», – пишет Рамона Шелберн.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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