Юнас Жеребко: «Пробовал вернуться в НБА, но не получилось. Потом появился вариант с ЦСКА»

Шведский новобранец ЦСКА Юнас Жеребко рассказал, почему принял решение подписать контракт с московской командой.

«После ситуации с «Химками» в прошлом сезоне баскетбол не был моим главным приоритетом. Я давно не виделся семьей, недавно у меня как раз родился сын, а летом было много вариантов продолжение карьеры, но я предпочел их не использовать и попробовать вернуться в . С этим не получилось, тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА.

Здорово вернуться в Москву, снова поиграть с и поработать с тренером Итудисом, стать частью очень сильной команды. В ее силе я мог убедиться лично, когда играл против нее», – заявил Жеребко.

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