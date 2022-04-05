ЦСКА представил видеоролик о втором медиа-дне в нынешнем сезоне

Теги ЦСКА видео Единая лига ВТБ Астана Эллерик Фримен Баскетбол

Московский ЦСКА опубликовал видеоролик, который рассказывает о втором медиа-дне команды в нынешнем сезоне.

«Было прикольно, весело. Обычно медиа-дни проходит в начале сезона. Но сейчас у нас много новых игроков в заключительной части сезона. Все хорошо и быстро отработали, повеселились. Когда случилась травма, я сильно переживал. Но в ЦСКА сделали все возможное, чтобы помочь мне восстановиться. Я снова в деле, сегодня будет моя третья тренировка. Жду возможности сыграть 10 апреля», – прокомментировал событие защитник команды Эллерик Фримен.

ЦСКА сыграет 10 апреля в Единой лиге ВТБ против «Астаны».

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