ЦСКА представил видеоролик о втором медиа-дне в нынешнем сезоне

Московский ЦСКА опубликовал видеоролик, который рассказывает о втором медиа-дне команды в нынешнем сезоне.

«Было прикольно, весело. Обычно медиа-дни проходит в начале сезона. Но сейчас у нас много новых игроков в заключительной части сезона. Все хорошо и быстро отработали, повеселились. Когда случилась травма, я сильно переживал. Но в ЦСКА сделали все возможное, чтобы помочь мне восстановиться. Я снова в деле, сегодня будет моя третья тренировка. Жду возможности сыграть 10 апреля», – прокомментировал событие защитник команды .

ЦСКА сыграет 10 апреля в лиге ВТБ против «Астаны».

Драконий УНИКС, авиационный ЦСКА – альтернативный взгляд на мерч российских клубов