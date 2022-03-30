«Зенит» объявил о расторжении контракта с Коннером Фрэнкэмпом

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Петербургский «Зенит» официально объявил о досрочном расторжении контракта с разыгрывающим защитником Коннером Фрэнкэмпом (26 лет, 185 см) по соглашению сторон.

В конце февраля сообщалось, что американец покинул Россию и вернулся домой в США по семейным причинам, поскольку жена игрока находилась на последнем месяце беременности.

Фрэнкэмп пришел в «Зенит» летом прошлого года. В 8 матчах Лиги ВТБ его статистика составила 5,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи. В 17 матчах Евролиги он набирал в среднем 7,8 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи.

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