Коннер Фрэнкэмп покинул «Зенит» и находится в США

Американский разыгрывающий покинул Россию и уже находится дома в США, сообщает греческое издание SDNA.

По информации телеграм-канала «Перехват», Фрэнкэмп вернулся домой по семейным причинам, поскольку жена игрока находится на последнем месяце беременности. Отъезд Шабазза Напьера также не был связан с политическими причинами.

Ранее стало известно, что другие американские игроки «Зенита» Джордан Лойд и Тайсон Картер также завтра покинут Россию и вернутся в США.

Руководство петербургского клуба разрешило всем своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними расторгаться не будут.

Сегодня состоится заседание , на котором будет принято решение по поводу дальнейшего проведения сезона-2021/22.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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