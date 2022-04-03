Болельщики признали Алексея Шведа лучшим игроком марта в Лиге ВТБ

Болельщики признали защитника ЦСКА Алексея Шведа лучшим игроком лиги ВТБ по итогам марта. Он получил 26,4 процента голосов.

Второе место по итогам голосования занял форвард УНИКСа Марио Хезоня (21,6), третье — защитник «Локомотива-Кубань» (21,1).

Ранее Швед был официально признан MVP марта в Лиге ВТБ.

В марте ЦСКА провел 5 матчей, обыграв «Автодор» (102:86), «Енисей» (87:62), «Зенит» (79:78), «Парму» (98:71) и «Нижний Новгород» (80:72). Швед стал самым результативным игроком армейцев, набирая в среднем 22,6 очка (51,3% с игры, 40,5% трехочковые, 87% штрафные), 5,6 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.

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