Генсек Шведской федерации баскетбола: «Юнас Жеребко выбрал удивительное время для перехода в ЦСКА»

Генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо прокомментировал переход форварда в московский ЦСКА.

«Понятно, что он выбрал, мягко говоря, удивительное время для такого решения. Мне нужно поговорить с Юнасом и узнать, что он думает. Позиция нашей федерации по этому вопросу совершенно ясна. Мы организовали сбор средств, осудили действия России и поддержали решение ФИБА. Но мы не участвуем в заключении контрактов нашими игроками. Обсудим с Юнасом, что это значит для его и нашего будущего», – сказал Юламо.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Жеребко, который присоединится к команде в качестве свободного агента.

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