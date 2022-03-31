Наталия Фураева – об отстранении Жеребко от игр за сборную Швеции: «Подобные баны попирают принципы спорта»

Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева заявила, что отстранение форварда команды от игр за сборную Швеции является нарушением принципов спорта.

«Мы, естественно, никак не можем оправдать и одобрить запрет для Юнаса от шведской федерации. Несмотря на санкции по всему миру, которые все поступают и поступают, это очень неожиданно. Мы пока еще не обсуждали эту ситуацию с Жеребко, мы сами в шоке.

Мы неоднократно говорили, что спорт должен быть вне политики и кто, как не спортсмены, должны показывать миру принципы единства несмотря на национальности. Нам кажется, что подобные баны попирают принципы спорта, который должен останавливать войны, а не поддерживать и провоцировать их», – сказала Наталия Фураева.

После перехода Жеребко в московский клуб Федерация баскетбола Швеции официально объявила о том, что форвард не сможет играть за национальную сборную.

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