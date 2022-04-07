Как минимум два игрока основного состава «Бостона» не вакцинированы

По словам инсайдера The Boston Globe Гэри Уошберна, как минимум два игрока основного состава «Селтикс» не привиты от COVID-19.
Ранее в «Бостоне» отказались отвечать на вопрос о том, все ли игроки в команде вакцинированы от коронавируса.
При этом 28 марта «Бостон» отправился на гостевой матч с «Торонто» без Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна, Эла Хорфорда и травмированного Роберта Уильямса. Напомним, что въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.
Если «Бостон» встретится с «Торонто» в плей-офф, команда может провести серию не в полном составе.
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