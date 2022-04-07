Как минимум два игрока основного состава «Бостона» не вакцинированы

Теги Бостон Торонто НБА Эл Хорфорд Джейлен Браун Джейсон Тейтум Роберт Уильямс коронавирус Баскетбол

По словам инсайдера The Boston Globe Гэри Уошберна, как минимум два игрока основного состава «Селтикс» не привиты от COVID-19.

Ранее в «Бостоне» отказались отвечать на вопрос о том, все ли игроки в команде вакцинированы от коронавируса.

При этом 28 марта «Бостон» отправился на гостевой матч с «Торонто» без Джейсона Тейтума, Джейлена Брауна, Эла Хорфорда и травмированного Роберта Уильямса. Напомним, что въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.

Если «Бостон» встретится с «Торонто» в плей-офф, команда может провести серию не в полном составе.

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