«Чикаго» завершит регулярку с результатом 1-14 против четырех лучших команд Востока

«Чикаго» в среду потерпел крупное поражение от (94:117), который занимает 2-е место на Востоке.

«Буллс» в итоге завершат регулярный чемпионат с результатом 1-14 против четырех лучших команд Восточной конференции.

Единственная победа против команд Топ-4 Востока была достигнута «Чикаго» 1 ноября во встрече с «Селтикс», когда соперник упустил 14-очковое преимущество в четвертой четверти. С того момента «Буллс» имеют результат 0-14, последние пять поражений со средней разницей 21 очко.

(45-35) идет 6-м на Востоке.

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