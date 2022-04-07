Име Удока: «Элитная защита и бескорыстная игра в атаке – формула успеха проста»

Главный тренер «Селтикс» отдал должное своим игрокам и рассказал о принципах игры «кельтов» после матча с «Буллс» (117:94).

У результат 27-6 с 22 января. В случае победы над «Бакс» в четверг команда гарантирует себе 2-е место на Востоке.

«Формула успеха проста. Играешь в защите на элитном уровне. Делишься мячом, показываешь бескорыстную игру в нападении. Результаты не заставят себя ждать», – заявил Удока.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке