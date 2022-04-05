«Лейкерс» уволят Фрэнка Вогеля после нынешнего сезона, Док Риверс и Куин Снайдер – кандидаты на замену (Bleacher Report)

«Лейкерс» расстанутся с главным тренером Фрэнком Вогелем после окончания нынешнего сезона.
Как сообщает Bleacher Report, руководство клуба уже рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту. Главными претендентами на эту должность называются Док Риверс, возглавляющий «Филадельфию», и Куин Снайдер, возглавляющий «Юту».
Вогель привел калифорнийский клуб к титулу чемпиона НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне «Лейкерс» с показателями 31-47 находятся на 11 месте в Западной конференции и могут не попасть в плей-ин.
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