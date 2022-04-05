«Лейкерс» уволят Фрэнка Вогеля после нынешнего сезона, Док Риверс и Куин Снайдер – кандидаты на замену (Bleacher Report)

расстанутся с главным тренером после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Bleacher Report, руководство клуба уже рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту. Главными претендентами на эту должность называются , возглавляющий «Филадельфию», и , возглавляющий «Юту».

Вогель привел калифорнийский клуб к титулу чемпиона НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне «Лейкерс» с показателями 31-47 находятся на 11 месте в Западной конференции и могут не попасть в плей-ин.

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