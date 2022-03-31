Монти Уильямс – о послематчевых тренировках «Санз»: «Игроки преследуют цель и хотят быть готовы»

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Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс рассказал, почему игроки его команды остаются после матчей на арене и выполняют упражнения для поддержания формы.

В среду игроки «Санз» задержались на арене после победы над «Уорриорз» со счетом 107:103.

«Игроки преследуют определенную цель. Они хотят быть полностью готовы, когда приблизятся к своей цели», – заявил Уильямс.

«Санз» (62-14) уже обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата. 

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