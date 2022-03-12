Монти Уильямс – о бросковых упражнениях Пола: «Это не значит, что он вернется раньше срока»

Главный тренер «Санз» рассказал о том, как проходит восстановление лидера команды после перелома большого пальца правой руки.

Перед матчем с «Торонто» в пятницу Пол выполнял бросковые упражнения.

«Я бы не придавал этому факту чрезмерного значения. При подобных травмах это естественный ход вещей», – заявил Уильямс.

В конце февраля сообщалось, что Пол пропустит от 6 до 8 недель.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна