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    Монти Уильямс – о бросковых упражнениях Пола: «Это не значит, что он вернется раньше срока»

    Теги травмы Крис Пол Финикс НБА Монти Уильямс Баскетбол

    Главный тренер «Санз» Монти Уильямс рассказал о том, как проходит восстановление лидера команды Криса Пола после перелома большого пальца правой руки.

    Перед матчем с «Торонто» в пятницу Пол выполнял бросковые упражнения.

    «Я бы не придавал этому факту чрезмерного значения. При подобных травмах это естественный ход вещей», – заявил Уильямс.

    В конце февраля сообщалось, что Пол пропустит от 6 до 8 недель.

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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