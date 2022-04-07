Кендрик Перкинс: «Неудачный сезон не повлияет на наследие Леброна и его претензии на звание величайшего»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что провальный сезон «Лейкерс» не скажется на общем восприятии карьерного пути лидера команды Леброна Джеймса.
«Леброну Джеймсу 37 лет. Неудачный сезон никак не повлияет на наследие Леброна и его претензии на звание величайшего игрока. Нулевое влияние.
Перестаньте говорить на эту тему», – написал Перкинс.
«Лейкерс» во вторник лишились шансов на попадание в турнир плей-ин.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века