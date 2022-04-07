Кендрик Перкинс: «Неудачный сезон не повлияет на наследие Леброна и его претензии на звание величайшего»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что провальный сезон «Лейкерс» не скажется на общем восприятии карьерного пути лидера команды .

«Леброну Джеймсу 37 лет. Неудачный сезон никак не повлияет на наследие Леброна и его претензии на звание величайшего игрока. Нулевое влияние.

Перестаньте говорить на эту тему», – написал Перкинс.

«Лейкерс» во вторник лишились шансов на попадание в турнир плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века