Кендрик Перкинс – о «Лейкерс»: «Если вам кажется, что вас не уважают и над вами посмеиваются, сделайте что-нибудь с этим»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс, комментируя поведение игроков «Миннесоты» по отношению к «Лейкерс» в недавнем матче (124:104), дал совет команде .

«Если вам кажется, что вас не уважают и над вами посмеиваются, сделайте что-нибудь с этим.

Приведу вам пример. Когда я играл за «Бостон», нас раздражали «Кавальерс» и то, как Брон позировал перед играми, пожимал руки и фотографировался. Знаете, что сказал Брон? Он сказал: «Если вам не нравится, что мы делаем, сделайте что-нибудь с этим!»

Угадайте, что произошло, когда мы встретились с ними в плей-офф. Мы что-то с этим сделали», – рассказал Перкинс.

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