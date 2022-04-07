Кевин Дюрэнт – об удачной серии против «Никс»: «Мне будет о чем написать в твиттере»

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Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт во время пресс-конференции узнал, что не проигрывает в матчах против «Никс» с 2013 года.

Дюрэнт посмешил журналистов победным жестом.

«Мне будет о чем написать в твиттере», – произнес Кевин.

В среду Дюрэнт оформил трипл-дабл в игре с «Нью-Йорком», набрав 32 очка (11 из 22 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.

«Бруклин» по ходу встречи отыгрался с «-21» и выиграл сезонную серию со счетом 4-0. «Нетс» одержали седьмую подряд победу над «Никс».

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны

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