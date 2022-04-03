Кевин Дюрэнт забросил невероятный трехочковый с одной ноги

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Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в одном из эпизодов матча против «Атланты» забросил невероятный трехочковый с одной ноги, чем привел своих партнеров по команде в восторг.

Дюрэнт завершил встречу с 55 очками, установив личный рекорд результативности в одной игре. Тем не менее «Нетс» уступили «Хоукс» – 115:122.

Кроме того, 33-летний игрок обновил рекорд карьеры по количеству реализованных трехочковых в одном матче – 8.

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