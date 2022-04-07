Кевин Дюрэнт оформил трипл-дабл в матче с «Нью-Йорком». «Бруклин» отыгрался с «-21»

Звездный форвард «Бруклина» помог команде добиться победы в дерби с «Нью-Йорком» – 110:98.

Дюрэнт оформил трипл-дабл, набрав 32 очка (11 из 22 с игры), 10 подборов и 11 передач за 42 минуты.

по ходу встречи отыгрался с «-21» и выиграл сезонную серию со счетом 4-0. «Нетс» одержали седьмую подряд победу над «Никс» (рекорд для клуба в противостоянии с «Нью-Йорком» был установлен в период 1984-1986, 11 побед кряду).

«Мы знаем, как сильно нас не любят болельщики , когда для «Нетс» началась новая эпоха, когда мы с Кайри отказались от их команды. Это добавляет противостоянию интриги», – заявил Дюрэнт.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века