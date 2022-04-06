42 очка Кайри Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Хьюстон» и подняться на 8-е место

Разыгрывающий набрал 42 очка в победном домашнем матче против (118:105).

«Нетс» поднялись на восьмое место в Восточной конференции и повысили свои шансы на попадание в турнир плей-ин. У команды одинаковые показатели с «Атлантой» (41-38), которая опустилась на девятую строчку. «Шарлотт» (40-39) – на десятом месте.

Ирвинг реализовал 13 из 24 с игры, 8 из 16 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных, сделал 6 передач, 3 подбора, 2 перехвата, 1 блок-шот и 4 потери за 40 минут на площадке. отметился 18 очками, 9 подборами и 7 передачами.

Ирвинг набрал 17 очков в четвертой четверти, что помогло «Нетс» снова оторваться в счете после того, как их преимущество в 21 очко сократилось до 6.

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