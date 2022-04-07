Стеф Карри отреагировал на слова Леброна о желании выступать вместе

Звездный разыгрывающий отреагировал на заявление лидера «Лейкерс» о желании выступать вместе.

«Бронни – первый в списке игроков, с которыми я хотел бы выступать... Из действующих баскетболистов я хотел бы играть со Стефом Карри», – сказал Леброн.

Карри во время интервью привели слова Джеймса. 2-кратный MVP сперва посмеялся, а потом ответил.

«Он был капитаном на Матче звезд и выбирал меня два последних раза. Не знаю, достаточно ли этого, но у меня сейчас все в порядке.

Слушайте, когда игрок уровня MVP, игрок, которого считают лучшим в истории, проявляет к вам интерес, это здорово. Это потрясающе. Все мы можем помечтать об этом фэнтези-мире», – заявил Карри.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века